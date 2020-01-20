Niğde'de "Anne-Baba Okulu" açılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Niğde'de 'Anne-Baba Okulu' açılıyor - Son Dakika

Niğde'de "Anne-Baba Okulu" açılıyor

7 saat önce

Niğde Belediyesi "Anne-Baba Okulu" projesini hayata geçiriyor.

Niğde'de

Niğde Belediyesi "Anne-Baba Okulu" projesini hayata geçiriyor.

Proje kapsamında Niğde Belediyesi Gençlik Merkezi'nde verilecek eğitim, 7 Şubat 2020'de başlayacak ve cuma günleri 18.00 ve 19.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Ücretsiz eğitime katılmak isteyen anne ve babalar, 27 Ocak-5 Şubat arasında Niğde Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne şahsen başvurabilecek.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, bu projeyle Niğde'de mutlu çocuk, anne ve baba hedeflendiğini söyledi.

Eğitimde ergenlik, internet bağımlılığı, cinsellik, çocuklarda sınır koyma, doğru davranış şekilleri gibi farklı birçok konuda anne ve babalara neler yapmaları gerektiği anlatılacak.

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Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:42 Kaynak: AA
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