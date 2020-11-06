Son dakika haberi! Apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

Niğde'de bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Merkez Selçuk Mahallesi Deniz Sokak'taki 4 katlı Fatih Apartmanı'nın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri apartmanda yaşayanları tahliye ederken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.