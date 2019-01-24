Son Dakika Haberleri: Niğde'de Aranan 6 Kişi Yakalandı

Niğde'de Aranan 6 Kişi Yakalandı

1 saat önce

Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı.

Niğde'de Aranan 6 Kişi Yakalandı, System.String[]
Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 6 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden A.A, K.A. ve M.Ü, sevk edildikleri adliyeye mahkemece tutuklandı, diğerleri işlemlerinin ardından salıverildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:14 Kaynak: AA

Niğde, Güncel
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