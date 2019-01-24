Niğde'de Aranan 6 Kişi Yakalandı
1 saat önce
Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı.
Niğde
'de çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 6 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerden A.A, K.A. ve M.Ü, sevk edildikleri adliyeye mahkemece tutuklandı, diğerleri işlemlerinin ardından salıverildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:14 Kaynak: AA
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