Niğde'de Aranan 6 Kişiden 3'ü Tutuklandı

Niğde'de aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı.

Niğde'de aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı.



Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 4 yıl 7 ay cezası bulunan A.A., 1 yıl 10 ay cezası bulunan K.A, 2 yıl cezası bulunan M.Ü ve aramaları bulunan M.D, A.A, C.Ü gözaltına alındı. A.A., K.A, M.Ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer 3 kişi ise serbest bırakıldı. - NİĞDE

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Adnan Oktar'ın Cezaevindeki Son Hali Herkesi Şaşırttı

Burnu Düşen Sosyal Medya Fenomeni, Tehdit İddialarına Cevap Verdi

PKK'lı Teröristlerin Caminin Altına Yaptığı Sığınak İmha Edildi

Dehşete Düşüren Cinayet! Gelinin Altınları İçin Damadı Öldürdüler