Niğde'de Aranan 6 Kişiden 3'ü Tutuklandı
6 dakika önce
Niğde'de aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı.
Niğde'de aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 4 yıl 7 ay cezası bulunan A.A., 1 yıl 10 ay cezası bulunan K.A, 2 yıl cezası bulunan M.Ü ve aramaları bulunan M.D, A.A, C.Ü gözaltına alındı. A.A., K.A, M.Ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer 3 kişi ise serbest bırakıldı. - NİĞDE
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:04 Kaynak: İHA
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