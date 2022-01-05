Üye Girişi
Niğde'de aranan 71 kişi yakalandı - Son Dakika

Niğde'de aranan 71 kişi yakalandı

05.01.2022 14:45
Niğde'de aranan 71 kişi yakalandı

Niğde'de çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 71 kişiden 32'si cezaevine teslim edildi.

Niğde'de çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 71 kişiden 32'si cezaevine teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 1-30 Kasım 2021 tarihleri arasında gece vakti yağma, hırsızlık, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahla tehdit, kasten öldürme gibi suçlardan haklarında arama kararı bulunan 71 kişiyi yakaladı.

Şüphelilerden 39'u işlemlerinin ardından salıverildi, haklarında 3 ila 17 yıl 4 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 32 hükümlü cezaevine teslim edildi.

YORUMLAR
500

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Kasım, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Niğde'de aranan 71 kişi yakalandı - Son Dakika


Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu         
14:48
Hükümetin istifa ettiği Kazakistan'da sular durulmuyor! Belediye binası yakınlarında silah sesleri yükseldi Hükümetin istifa ettiği Kazakistan'da sular durulmuyor! Belediye binası yakınlarında silah sesleri yükseldi         
14:46
Yaşlı aylığı, ev bakım desteği, kıdem ve muhtar aylığında son rakamlar ne oldu? Yaşlı aylığı, ev bakım desteği, kıdem ve muhtar aylığında son rakamlar ne oldu?         
14:36
Bomba iddia: Aleyna Tilki ile rapçi Uzi aşk yaşıyor Bomba iddia: Aleyna Tilki ile rapçi Uzi aşk yaşıyor         
13:13
Araba stokçularının oyununu müşteri gibi davranan polisler ortaya çıkardı Araba stokçularının oyununu müşteri gibi davranan polisler ortaya çıkardı         
12:34
Karadeniz gazının işleneceği tesisin maketi hazırlandı Karadeniz gazının işleneceği tesisin maketi hazırlandı         
12:13
Çilem Doğan yine hapse giriyor! 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi Çilem Doğan yine hapse giriyor! 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi         
11:21
Survivor başlamadan önce polemikler başladı! Yasin Obuz, takım arkadaşı Ogeday Girişken'e meydan okudu Survivor başlamadan önce polemikler başladı! Yasin Obuz, takım arkadaşı Ogeday Girişken'e meydan okudu         
10:26
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde vaka sayıları ve Omicron varyantı var! Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde vaka sayıları ve Omicron varyantı var!         
09:50
Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez         
09:48
Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı         
09:24
Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı         
09:06
Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler         
09:06
Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı         
08:30
Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem         
07:49
Son Dakika: En düşük emekli maaşını 2 bin 500 TL'ye çıkaran teklif TBMM'ye sunuldu Son Dakika: En düşük emekli maaşını 2 bin 500 TL'ye çıkaran teklif TBMM'ye sunuldu         
20:14
Son Dakika: Türkiye'de 4 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 54 bin 724 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 4 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 54 bin 724 yeni vaka tespit edildi         
19:39

Son Dakika Haberleri
14:48 Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu
14:45 Hükümetin istifa ettiği Kazakistan'da sular durulmuyor! Belediye binası yakınlarında silah sesleri yükseldi
14:44 Şanlıurfalı mevsimlik işçi anne ve kızının dramı: Bahçesinde çalıştıkları adamın tecavüzüne uğradılar
14:40 Gaspçıdan kendini korumaya çalıştı! Yanlışlıkla katil olan Enes'in ifadesi ortaya çıktı
14:35 Yaşlı aylığı, ev bakım desteği, kıdem ve muhtar aylığında son rakamlar ne oldu?
14:19 Yasak aşk yaşayan annenin feci sonu! Kızı annesini önce bıçakladı sonra kablo ile boğarak öldürdü
14:16 SGK, AK Partili vekilden gazete ilanıyla borcunu geri istedi
14:06 Ankara'da kritik zirve! Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı
14:06 CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Korumaları Merkez Bankası'na da gönderelim faizi indirsinler
13:57 70 yaşında liseyi bitiren Ziya Durak'ın yeni hedefi üniversite mezunu olmak!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2022 14:53:08. #1.13#
SON DAKİKA: Niğde'de aranan 71 kişi yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement