Niğde'de aranan FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Niğde'de aranan FETÖ şüphelisi yakalandı

21.04.2022 14:31
Niğde'de aranan FETÖ şüphelisi yakalandı

Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan şüpheli tutuklandı.

Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve yaklaşık 6 yıldır firari olan serbest muhasebeci mali müşavir H.G'yi, düzenledikleri operasyonda yakaladı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Terör, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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