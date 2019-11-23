Niğde'de aranan kişi yakalandı
6 saat önce
Bor ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan kişi yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:48 Kaynak: AA
Bor ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan kişi yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında 'kasten öldürme' suçundan verilmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve 'cinsel taciz' suçundan aranan S.S'yi (53) yakaladı.
S.S, işlemlerinin ardından Niğde E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
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