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Niğde'de aranan kişi yakalandı

6 saat önce

Bor ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan kişi yakalandı.

Niğde'de aranan kişi yakalandı, System.String[]

Bor ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan kişi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında 'kasten öldürme' suçundan verilmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve 'cinsel taciz' suçundan aranan S.S'yi (53) yakaladı.

S.S, işlemlerinin ardından Niğde E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:48 Kaynak: AA
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