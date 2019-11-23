Niğde'de aranan kişi yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında 'kasten öldürme' suçundan verilmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve 'cinsel taciz' suçundan aranan S.S'yi (53) yakaladı.

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Numan Kurtulmuş'tan CHP'deki Muharrem İnce kriziyle ilgili açıklama: Burada esas mesele, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP zihniyetidir