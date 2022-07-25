Niğde'de arazi anlaşmazlığı kavgası: 3 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Niğde'de arazi anlaşmazlığı kavgası: 3 ölü, 1 yaralı

25.07.2022 11:32
Niğde'de arazi anlaşmazlığı kavgası: 3 ölü, 1 yaralı

NİĞDE'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2'si kardeş, 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

NİĞDE'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2'si kardeş, 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Çayırlı köyü Küçükmeşe mevkisinde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle Karadiken ve Ceran ailelerinin bireyleri arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine pompalı tüfeklerle ateş açtı. Silahlardan çıkan saçmaların isabet ettiği Erdoğan Karadiken ile kardeşi Murat Karadiken olay yerinde, Yılmaz Ceran da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ceran'ın kardeşi Murat Ceran ise ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Murat Ceran, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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Kaynak: DHA

Murat Ceran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de arazi anlaşmazlığı kavgası: 3 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğde'de arazi anlaşmazlığı kavgası: 3 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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