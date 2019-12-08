Son Dakika Haberleri: Niğde'de arazi anlaşmazlığı kavgası: 4 yaralı
Son Dakika Güncel Niğde'de arazi anlaşmazlığı kavgası: 4 yaralı - Son Dakika

Niğde'de arazi anlaşmazlığı kavgası: 4 yaralı

6 saat önce

Niğde'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 4 kişi yaralandı.

Niğde'de arazi anlaşmazlığı kavgası: 4 yaralı, System.String[]

Niğde'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Ağçaşar köyünde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönen olayda, Z.G. (20), İ.G. (47), A.Y. (37) ve M.Y. (34), vücutlarına isabet eden mermiler nedeniyle yaralandı.

Olay yerine gelen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Z.G'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 10:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu dünyaevine girdi
Jandarmadan "Başıboş gezen ineğe trafik cezası" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapıldı CHP'li belediyeden toplu iş sözleşmesinde dikkat çeken karar: Aile içi şiddete taviz yok Doğa Koleji'nden açıklama: Maaşları kurumu devredince ödeyeceğiz

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 05:14:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Niğde'de arazi anlaşmazlığı kavgası: 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]