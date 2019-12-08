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Niğde'de arazi anlaşmazlığı kavgası: 4 yaralı
6 saat önce
Niğde'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 10:50 Kaynak: AA
Niğde'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Ağçaşar köyünde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Kavgaya dönen olayda, Z.G. (20), İ.G. (47), A.Y. (37) ve M.Y. (34), vücutlarına isabet eden mermiler nedeniyle yaralandı.
Olay yerine gelen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Z.G'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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