Niğde'de arazi kavgasında 2 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Niğde'de arazi kavgasında 2 tutuklama - Son Dakika

Niğde'de arazi kavgasında 2 tutuklama

6 saat önce

Niğde'de 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Niğde'de arazi kavgasında 2 tutuklama, System.String[]

Niğde'de 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.


Merkeze bağlı, Çayırlı köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaralanan Ramazan G ile Fikret D, tedavilerinin ardından gözaltına alındı.


Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.


Yaralı Cengiz G'nin Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.


Dün çayırlı köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Ramazan (39) ve kardeşi Cengiz G. (35) ile enişteleri Fikret D. (47) yaralanmıştı. - NİĞDE

Çayırlı, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:15 Kaynak: İHA
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