Niğde'de arazi kavgasında 2 tutuklama - Son Dakika

Dün çayırlı köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Ramazan (39) ve kardeşi Cengiz G. (35) ile enişteleri Fikret D. (47) yaralanmıştı. - NİĞDE

Yaralı Cengiz G'nin Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Merkeze bağlı, Çayırlı köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaralanan Ramazan G ile Fikret D, tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

Niğde 'de 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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