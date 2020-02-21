Niğde'de arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi öldü - Son Dakika

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mustafa A, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Mustafa A. (38) ile arkadaşı Uğur D. ( 27) Merkez Selçuk Mahallesi'nde birlikte alkol aldıkları sırada aralarında tartışma çıktı.

Niğde 'de tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

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