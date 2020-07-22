Niğde'de arpa tarlasında yangın - Son Dakika

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere itfaiye ekipleri, köy sakinleri de traktörle müdahale etti. 3 saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alınırken, yaklaşık 50 dönümde ekili arpa yandı.

Merkeze bağlı Dikilitaş köyü Demiroluk mevkisinde 80 dönümlük arpa tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Niğde 'de 50 dönümde etkili arpa, yangında kül oldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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