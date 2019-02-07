Son Dakika Haberleri: Niğde'de Asayiş

Niğde'de Asayiş

1 saat önce

Niğde'de çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandı.

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Niğde'de çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez ve Bor ilçesinde çeşitli suçlardan arana ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişiyi yakaladı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde sattığı tespit edilen İran uyruklu M.K'yi gözaltına aldı.

Üzerinde ve evinde 4,85 gram metamfetamin ele geçiren şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:34 Kaynak: AA

Niğde, Güncel
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