Niğde'de Asayiş

Niğde
'de çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez ve Bor ilçesinde çeşitli suçlardan arana ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişiyi yakaladı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Öte yandan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde sattığı tespit edilen İran
uyruklu M.K'yi gözaltına aldı.
Üzerinde ve evinde 4,85 gram metamfetamin ele geçiren şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.