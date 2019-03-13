Niğde'de Asayiş

Niğde'de çeşitli suçlardan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'de çeşitli suçlardan 5 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ruhsatsız tabanca taşıdığı tespit edilen T. Ö'yü Amas yolunda seyir halindeki araçta yakaladı.



Üzerinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, şarjör, 4 dolu fişek ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.



Öte yandan ekipler, Kayseri yolunda içinde kaçak alkol ve sigara satışı yaptığı değerlendirilen C.G'nin aracını durdurdu. Arabada yapılan aramalarda, 9 şişe viski ve 50 paket kaçak sigara ele geçirildi. Zanlı gözaltına alındı.



KOM Şubesi ekipleri, başkasının yerine ehliyet sınavına girdiği tespit edilen D.K'yi yakaladı. Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.



"Güveni kötüye kullanma" ve "Vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş cezası bulunan firari S.K'yi yakaladı.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 6 dosyadan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi E.Ş'yi gözaltına aldı. Zanlı işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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