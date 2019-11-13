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Niğde'de asayiş

7 saat önce

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

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Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine K.Ç'yi gözaltına aldı.

Üzerinde yapılan aramada 8 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı hakkında işlem yapıldı.

Asayiş Şubesi ekipleri, "Huzurlu Mahalleler Uygulaması-32" kapsamında ise Aşağı Kayabaşı Mahallesi'nde yaptığı çalışmada, 352 kişi ve 194 aracı sorgulandı. Uygulamada 4 araç sürücüsüne 13 bin 171 lira ceza kesildi.

Niğde ve Bor ilçe ilamat ve infaz bürosunca hakkında arama kararı bulunan kişilere yönelik çalışmada da 8 kişi gözaltına aldı.

T.C, M.K. ve N.Ş, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi, diğer zanlıları serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:14 Kaynak: AA
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