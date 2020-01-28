Niğde'de asayiş - Son Dakika

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Niğde'de asayiş

6 saat önce

Niğde'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

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Niğde'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmada, çeşitli suçlardan aranan ve hakkında 5 ay hapis cezası bulunan L.Ç'yi yakaladı.

Gözaltına alınan L.Ç, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde bulunduran, kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmada, 4 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 685 lira ele geçirildi.

Şüphelilerden N.E, işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, diğer 3 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:46 Kaynak: AA
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