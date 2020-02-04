Niğde'de asayiş - Son Dakika

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Niğde'de asayiş

6 saat önce

Niğde'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

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Niğde'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik yaptığı çalışmada, T.Y. ve S.A'yı yakaladı.

Hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Y. ile 2 yıl 2 ay hapis cezası bulunan S.A, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Aydınlık Caddesi üzerindeki bir marketten yapılan hırsızlık olayıyla ilgili ekipler, O.K. ve T.Y'yi gözaltına aldı.

Hakkında 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan T.Y, cezaevine gönderildi, O.K, hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:54 Kaynak: AA
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