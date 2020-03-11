Niğde'de asayiş - Son Dakika

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Niğde'de asayiş

12 dakika önce

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

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Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yürüttüğü planlı çalışmada 2 şüpheliyi kaldıkları evde gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu ile 142 hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan T.B, tutuklandı, diğeri şüpheli salıverildi.

Öte yandan aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmada 7 kişi yakalandı.

Şüphelilerden, N.G, A.K, Y.Ö. ve B.T, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi, diğer şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:14 Kaynak: AA
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