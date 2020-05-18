Niğde'de asayiş - Son Dakika

Niğde'de farklı günlerde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 22 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezi ve Ulukışla ilçesinde farklı tarihlerde sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yürütülen çalışmalarda, 22 şüpheli yakalandı.

Zanlıların, ev, iş yeri, araç ve üzerinde yapılan aramalarda 912 gram bonzai, 40 gram metamfetamin, 115 kök Hint keneviri, 264 uyuşturucu hap ile 33 gram esrar, kokain ile kesici alet ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde 3 ayrı motosikletin çalınmasıyla ilgili yaptığı çalışmada, 4 şüpheliyi gözaltına altı. Şüphelilerden Ö.A, sevk edildiği mahkemece tutuklandı, diğer 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ekipler, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Bor yolu üzerinde yaptıkları denetimlerde, 52 araç kontrol etti, 204 kişinin genel bilgi taramasını yaptı, kurallara uymayan 44 kişiye 24 bin 398 para cezası uyguladı, 5 araç ve 4 motosikleti trafikten men etti.

Öte yandan ekiplerin aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmada gözaltına aldığı 8 şüpheliden H.T, O.K, S.E, M. E. ve O.E. tutuklandı, 3 şüpheli işlemlerin ardından salıverildi.