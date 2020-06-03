Niğde'de asayiş - Son Dakika

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yaptığı çalışmada 4 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların üzerinde yapılan aramalarda 43 gram sentetik uyuşturucu ve 12 uyuşturucu hap ele geçirildi. Zanlılardan biri tutukladı, diğer şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Asayiş Şubesi ekipleri, Eskisaray Mahallesi'nde bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili yaptığı çalışmada, şüpheliler T.K, M.K, F.A, A.E. ve O.D'yi ruhsatsız tabancayla birlikte Sazlıca beldesi yakınlarında yakalandı.

Çeşitli suçlardan kaydı bulunan zanlıların, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Eski Sanayi Yolu'nda yaptıkları denetimde 46 araç ve sürücüsü sorguladı, 14 araç sürücüsüne alkollü, ehliyetsiz ve modifiyeli araç kullanmaktan 19 bin 650 lira para cezası kesildi.

Alkollü araç kullanan 3 sürücünün ehliyetine el konuldu, 2 motosiklet ve 2 araç trafikten men edildi.