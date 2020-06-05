Niğde'de asayiş - Son Dakika

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada, 4 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların üzeride, araç ve adreslerinde 260 gram bonzai ve ruhsatsız pompalı tüfek ve 5 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ekipler, farklı tarihlerde 2 ayrı motosiklet hırsızlığıyla ilgili yaptığı çalışmada, tespit ettikleri zanlıyı Edikli beldesinde yakaladı.

Ele geçirilen motosikletler sahiplerine teslim edildi, gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Asayiş ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube müdürlükleri ekipleri, İlhanlı Mahallesi'nde 5 noktada 17 ekipteki 46 personel ile "Huzurlu Mahalle" uygulaması yaptı.

302 kişinin genel bilgi taramasının yapıldığı denetimlerde, 102 araç sürücü kontrol edildi, yoklama kaçağı 2 kişiye tebliğ yapıldı, 12 araç sürücüsüne 14 bin 550 lira para cezası kesildi, bir araç trafikten men edildi.