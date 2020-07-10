Niğde'de asayiş - Son Dakika

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 14 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve 33 kök Hint keneviri ele geçirildi. Zanlılardan biri tutuklandı.

Trafik Tescil ve Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube müdürlüklerince son bir ayda yapılan denetimlerde ise ehliyetsiz araç kullanan, hız ve kırmızı ışık ihlali yapan 1312 sürücüye 691 bin lira ceza kesildi ve 70 araç trafikten men edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince de çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı, 6'sı tutuklanarak cezaevine teslim edildi.