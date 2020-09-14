Niğde'de asayiş - Son Dakika

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yaptığı çalışmada 2 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda yaklaşık 130 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen 2 bin 230 lira ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İl jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiftlik ilçesi Çınarlı köyü Alıçlı mevkisinde Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 8 mezar yerinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen bir şüpheliyi yakaladı.

Zanlının kazı yaptığı alanda ve evinde ruhsatsız av tüfeği, tabanca, 2 kürek, kazma, çapa aleti ve kırık küp parçaları ele geçirildi.

Zanlı hakkında işlem başlatıldı.