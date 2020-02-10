Niğde'de askerler için uğurlama programı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Niğde'de askerler için uğurlama programı - Son Dakika

Niğde'de askerler için uğurlama programı

6 saat önce

Niğde'de 2000/2 tertipler için asker uğurlama eğlencesi düzenlendi.

Niğde'de askerler için uğurlama programı, System.String[]

Niğde'de 2000/2 tertipler için asker uğurlama eğlencesi düzenlendi.


Nar Mahallesi Sosyal Tesisi'nde düzenlenen uğurlamaya katılan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, askere gidecek gençlere hayırlı teskereler temennisinde bulundu.


Özdemir, "Her Türk genci gibi evlatlarımız da askere gidecek. Düğüne uğurlar gibi uğurladığımız askerlerimize şimdiden hayırlı teskereler diliyorum." dedi.


Programa, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin, Nar Mahallesi Muhtarı Yakup Bostan, Nar Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Bayram Öztürk, asker aileleri ve Nar Mahallesi sakinleri katıldı.

Emrah Özdemir, Niğde, Nar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kırklarelispor Başkanı Volkan Can: Fenerbahçe maçımız ertelenebilir
Müge Boz'dan tacizle suçlanan eşine destek: Her durumda yanındayım İdlib'deki hain saldırıda şehit olan askerlerimizin kimlikleri belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında İdlib toplantısı yapıldı

Son Dakika Haberleri
23:48 Genç şarkıcı Serel Yeleli, klip çekimini koronavirüs salgını sebebiyle iptal etti
23:11 Tamer Karadağlı ile yakalanan Iraz Yıldız, sosyal medyadaki fotoğraflarıyla dikkat çekiyor
21:43 Gökçen Paprika, cesur kıyafetiyle Merve Özbey'in düğününe damga vurdu
21:14 Engin Altan Düzyatan, farkındalık için çektiği belgeselde çöp topladı
20:48 Dilan Deniz Çiçek'ten çok konuşulan sosyal medya eleştrisi: Akıl sağlığına zarar verir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 00:02:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Niğde'de askerler için uğurlama programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]