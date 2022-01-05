Niğde'de Asmasız Göleti su tutmaya başladı - Son Dakika

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde bir milyon 357 bin metreküp su depolama hacmine sahip Asmasız Göleti su tutmaya başladı.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yazılı açıklamasında, 2021 yılı içerisinde tamamlanan, su tutmaya başlayan Niğde'nin Çiftlik ilçesindeki Asmasız Göleti'nin temelden 28,5 metre uzunlukta olup, bir milyon 357 bin metreküp su depolama hacmine sahip olduğunu bildirdi.

Göletin sulama inşaatının tamamlanmasıyla 3 bin 830 dekar tarım arazisinin borulu şebekeyle sulanacağını belirten Yıldız, "İnşa ettiğimiz baraj ve göletlerle su depolama kapasitemizi artırmayı, böylece iç bölgelerimizde daha fazla hissedilen kuraklık kaynaklı su baskısını en aza indirmeyi hedefliyoruz. Gölette su tutulmaya başlanmıştır. Yöre halkına hayırlı olsun. Projenin tüm aşamalarının tamamlanması neticesinde 2022 birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine yıllık 8,5 milyon lira katkı sağlaması hedefleniyor." ifadelerini kullandı.