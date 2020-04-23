Niğde'de Atatürk anıtına çelenk sunuldu - Son Dakika

Niğde'de Atatürk anıtına çelenk sunuldu

NİĞDE'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 100'üncü kuruluş yıl dönümünde İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Anıt önünde saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı okuyan protokol üyeleri, salgına karşı sosyal mesafe önlemi aldı.