Niğde'de Atatürk büstüne zarar veren 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika

Niğde'de Atatürk büstüne zarar veren 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi

Niğde\'de Atatürk büstüne zarar veren 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi
Son Güncelleme: 29.09.2023 16:19

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde bir ilkokul bahçesindeki Atatürk büstüne zarar veren biri 16 yaşındaki iki şüpheli tutuklandı.

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde bir okulda Atatürk büstüne zarar veren 2 şüpheli tutuklandı.

ATATÜRK BÜSTÜNE ZARAR VERDİLER

Divarlı Beldesi'nde 25 Eylül'de saat 22.30 sıralarında Şehit İlhan Çankaya İlkokulu'nun bahçesindeki Atatürk büstüne zarar verildi.

TUTUKLANDILAR

Çiftlik İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve istihbarat ekipleri, büste zarar verdiklerini tespit ettikleri Serdar Ç. (19) ve B.Y. (16) isimli şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, Divarlı, Çiftlik, Niğde, Suç, 3. Sayfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de Atatürk büstüne zarar veren 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Niğde'de Atatürk büstüne zarar veren 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika
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