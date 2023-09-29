Niğde'nin Çiftlik ilçesinde bir okulda Atatürk büstüne zarar veren 2 şüpheli tutuklandı.
Divarlı Beldesi'nde 25 Eylül'de saat 22.30 sıralarında Şehit İlhan Çankaya İlkokulu'nun bahçesindeki Atatürk büstüne zarar verildi.
Çiftlik İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve istihbarat ekipleri, büste zarar verdiklerini tespit ettikleri Serdar Ç. (19) ve B.Y. (16) isimli şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Niğde'de Atatürk büstüne zarar veren 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika