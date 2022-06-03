OSB'deki atık yağ geri dönüşüm tesisinde, saat 11.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Gökyüzüne siyah dumanlar yükselirken, ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, yangının çevredeki fabrikalara sıçramaması için önlem aldı. Vali Mustafa Koç da bölgeye gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Kaynak: DHA

Organize Sanayi Bölgesi, OSB, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Niğde'de atık yağ geri dönüşüm tesisinde yangın (1) - Son Dakika

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