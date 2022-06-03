Niğde'de atık yağ geri dönüşüm tesisinde yangın (1) - Son Dakika
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Niğde'de atık yağ geri dönüşüm tesisinde yangın (1)

03.06.2022 12:03
Niğde'de atık yağ geri dönüşüm tesisinde yangın (1)

NİĞDE'nin Bor ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) atık yağ geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

NİĞDE'nin Bor ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) atık yağ geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Siyah dumanların yükseldiği tesiste alevlere müdahale ediliyor.

OSB'deki atık yağ geri dönüşüm tesisinde, saat 11.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Gökyüzüne siyah dumanlar yükselirken, ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, yangının çevredeki fabrikalara sıçramaması için önlem aldı. Vali Mustafa Koç da bölgeye gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.


Niğde'de atık yağ geri dönüşüm tesisinde yangın (1)
Niğde'de atık yağ geri dönüşüm tesisinde yangın (1)
Niğde'de atık yağ geri dönüşüm tesisinde yangın (1)
Niğde'de atık yağ geri dönüşüm tesisinde yangın (1)
Niğde'de atık yağ geri dönüşüm tesisinde yangın (1)
Niğde'de atık yağ geri dönüşüm tesisinde yangın (1)
YORUMLAR
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Hüseyin Kutsi Tuncay Anadolu OSB Başkanlığına yeniden seçildi Hüseyin Kutsi Tuncay Anadolu OSB Başkanlığına yeniden seçildi Niğde'de atık yağ geri dönüşüm tesisinde yangın (2) Niğde'de atık yağ geri dönüşüm tesisinde yangın (2)
Kaynak: DHA

Organize Sanayi Bölgesi, OSB, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de atık yağ geri dönüşüm tesisinde yangın (1) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Niğde'de atık yağ geri dönüşüm tesisinde yangın (1) - Son Dakika
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