Atık yağ geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Atık yağ geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

03.06.2022 11:48

Niğde'de atık yağ geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

Niğde'de atık yağ geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki atık yağ geri dönüşüm tesisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangında yükselen duman, kent merkezinden de görüldü.

Vali Mustafa Koç da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Ekipler, 3 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Tesiste yaklaşık 40 ton atık yağın yandığı öğrenildi.

Atık yağ geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Atık yağ geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Atık yağ geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Atık yağ geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Atık yağ geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Atık yağ geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Atık yağ geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Atık yağ geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Atık yağ geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Atık yağ geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Atık yağ geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

YORUMLAR
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Niğde'de atık yağ geri dönüşüm tesisinde yangın (1) Niğde'de atık yağ geri dönüşüm tesisinde yangın (1) Gaziantep'te çöp ve atık malzemelerin bulunduğu arazide çıkan yangın söndürüldü Gaziantep'te çöp ve atık malzemelerin bulunduğu arazide çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atık yağ geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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