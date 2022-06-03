Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 'ndeki atık yağ geri dönüşüm tesisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Atık yağ geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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