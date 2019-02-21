Son Dakika Haberleri: Niğde'de Atm'de 'Düzenek' Olduğu İhbarı, Polisi Alarma Geçirdi

Niğde'de Atm'de 'Düzenek' Olduğu İhbarı, Polisi Alarma Geçirdi

59 dakika önce

NİĞDE'de bir bankaya ait ATM'de 'düzenek' olduğu ihbarı polisi alarma geçirdi.

Niğde'de Atm'de 'Düzenek' Olduğu İhbarı, Polisi Alarma Geçirdi, System.String[]
NİĞDE'de bir bankaya ait ATM'de 'düzenek' olduğu ihbarı polisi alarma geçirdi. Banka yetkilileri ve polisin yaptığı incelemede, ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.

Olay, merkeze bağlı Derbent mevkiinde bulunan bir bankaya ait ATM'de meydana geldi. Para çekmeye giden bir kişinin, ATM'nin kart giriş kısmında kart kopyalama düzeneği olduğundan şüphelenip, ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.  Polis ve banka yetkililerinin yaptığı incelemede kart kopyalama düzeneğine rastlanmadı.

Öte yandan, aynı ATM cihazında birkaç gün önce düzenek bulunmuş, dolandırıcıların bazı kişilerin paralarını hesaplarından çektiği tespit edilmişti. 

- Niğde

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:30 Kaynak: DHA

Polis, Derbent, Niğde, Güncel
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