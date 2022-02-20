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Aydınlatma direğine ve ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Aydınlatma direğine ve ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

20.02.2022 19:49

Niğde'de otomobilin aydınlatma direğine ve ağaca çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

Niğde'de otomobilin aydınlatma direğine ve ağaca çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

D.A. (20) yönetimindeki 06 VDU 16 plakalı otomobil, Niğde- Bor kara yolunda kontrolden çıkarak önce aydınlatma direğine sonra da bir ağaca çarparak durabildi.

Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü D.A. ile yanında bulunan G.G. (19) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan G.G'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Aydınlatma direğine ve ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Aydınlatma direğine ve ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Aydınlatma direğine ve ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

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Otomobil, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydınlatma direğine ve ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydınlatma direğine ve ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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