Niğde'de aynı aileden 6 kişi sobadan zehirlendi - Son Dakika

NİĞDE'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 2'si çocuk 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Merkeze bağlı Edikli kasabasında oturdukları evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen İ.D (61), B.D. (35), C.D. (59), S.D. (29), B.N.D (9) ve M.D. (8) ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavileri devam eden aynı aileden 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.