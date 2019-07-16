Son Dakika Haberleri: Niğde'de bağ evine 'kumar' baskını
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Niğde'de bağ evine 'kumar' baskını

4 saat önce

NİĞDE'de, kumar oynatılan bağ evine yapılan baskında ev sahibi gözaltına alındı, kumar oynayan 40 kişiye ise Kabahatler Kanunu gereğince işlem yapıldı.

Niğde'de bağ evine 'kumar' baskını, System.String[]
NİĞDE'de, kumar oynatılan bağ evine yapılan baskında ev sahibi gözaltına alındı, kumar oynayan 40 kişiye ise Kabahatler Kanunu gereğince işlem yapıldı.
Merkeze bağlı Fertek Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi yakınındaki bir bağ evinde kumar oynatıldığı yönünde bilgi alan Niğde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, akşam saatlerinde bilinen adrese baskın yaptı. Bağ evinin sahibi, kumar oynatmaya yer ve imkan sağlamak, çevre kirliliğine neden olmak ve 4207 Sayılı Kanu'na muhalefet etmekten gözaltına alınırken, kumar oynayan 40 kişiye ise Kabahatler Kanunu gereğince işlem yapıldı.


Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 10:29 Kaynak: DHA
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