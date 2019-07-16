Niğde'de bağ evine 'kumar' baskını
4 saat önce
NİĞDE'de, kumar oynatılan bağ evine yapılan baskında ev sahibi gözaltına alındı, kumar oynayan 40 kişiye ise Kabahatler Kanunu gereğince işlem yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 10:29 Kaynak: DHA
NİĞDE'de, kumar oynatılan bağ evine yapılan baskında ev sahibi gözaltına alındı, kumar oynayan 40 kişiye ise Kabahatler Kanunu gereğince işlem yapıldı.
Merkeze bağlı Fertek
Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi yakınındaki bir bağ evinde kumar oynatıldığı yönünde bilgi alan Niğde Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Bürosu ekipleri, akşam saatlerinde bilinen adrese baskın yaptı. Bağ evinin sahibi, kumar oynatmaya yer ve imkan sağlamak, çevre kirliliğine neden olmak ve 4207 Sayılı Kanu'na muhalefet etmekten gözaltına alınırken, kumar oynayan 40 kişiye ise Kabahatler Kanunu gereğince işlem yapıldı.
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