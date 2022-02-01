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NİĞDE'DE BAKIR FABRİKASINDA KORKUTAN YANGIN - Son Dakika

NİĞDE'DE BAKIR FABRİKASINDA KORKUTAN YANGIN

01.02.2022 19:07

NİĞDE'de bakır kablo imalatı yapan bir fabrikada yangın çıktı.

NİĞDE'de bakır kablo imalatı yapan bir fabrikada yangın çıktı. Ölen ve yaralananın olmadığı yangında fabrikada hasar oluştu.

Bor, Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bakır kablo imalatı yapan fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, jandarma, AFAD ile Niğde ve Bor belediyelerinden itfaiye ekibi sevk edildi. Plastik malzemelerin tutuştuğu yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında ölen ve yaralanan olmazken fabrikada hasar oluştu.

Görüntü-Dökümü

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-Yangına müdahale edilirken görüntü

-Yanan yerlerden görüntü

Detay görüntüler

Haber-Kamera Ali KADI NİĞDE, (DHA)

NİĞDE'DE BAKIR FABRİKASINDA KORKUTAN YANGIN
NİĞDE'DE BAKIR FABRİKASINDA KORKUTAN YANGIN
NİĞDE'DE BAKIR FABRİKASINDA KORKUTAN YANGIN

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Organize Sanayi Bölgesi, Yangın, Niğde, Bor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel NİĞDE'DE BAKIR FABRİKASINDA KORKUTAN YANGIN - Son Dakika


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SON DAKİKA: NİĞDE'DE BAKIR FABRİKASINDA KORKUTAN YANGIN - Son Dakika
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