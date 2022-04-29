Niğde'de baraj gölü yakınında ceset bulunmasına ilişkin bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

Niğde'de Akkaya Baraj Gölü yakınında silahla vurulmuş erkek cesedi bulunmasına ilişkin bir zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ile Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İbrahim Çinioğlu'nun (47) silahla vurulmuş halde bulunmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, çalışmalar sonucu tespit ettikleri şüpheli H.I'yı (31) evinde yakaladı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Bor ilçesi Akkaya Barajı Dolusavak mevkisinde hayvanlarını otlatan çoban, dün, silahla vurulmuş erkek cesedi bulmuştu.
Kaynak: AA
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