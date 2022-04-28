Baraj gölü yakınında erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Baraj gölü yakınında erkek cesedi bulundu

28.04.2022 15:22

Niğde'de Akkaya Baraj Gölü yakınında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Niğde'de Akkaya Baraj Gölü yakınında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Akkaya Barajı Dolusavak mevkisinde hayvanlarını otlatan Ramazan Vezir, yerde birinin hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, kurşun yarası bulunan ve üzerinden kimlik çıkmayan kişinin öldüğünü belirledi.

Ceset, incelemenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Ramazan Vezir, gazetecilere, hayvanlarını otlatırken bir kişinin yattığını görüp 112'yi aradığını söyledi.

Baraj gölü yakınında erkek cesedi bulundu
Baraj gölü yakınında erkek cesedi bulundu
Baraj gölü yakınında erkek cesedi bulundu
Baraj gölü yakınında erkek cesedi bulundu
Baraj gölü yakınında erkek cesedi bulundu
Baraj gölü yakınında erkek cesedi bulundu
Baraj gölü yakınında erkek cesedi bulundu
Baraj gölü yakınında erkek cesedi bulundu
Baraj gölü yakınında erkek cesedi bulundu

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Kuşadası'nda kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu- Cesedin üzerinden, cep telefonu, cüzdan ve döviz çıktı Kuşadası'nda kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu- Cesedin üzerinden, cep telefonu, cüzdan ve döviz çıktı Kuşadası sahilinde erkek cesedi bulundu! Kuşadası sahilinde erkek cesedi bulundu!

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Baraj gölü yakınında erkek cesedi bulundu - Son Dakika


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