Niğde'de barajların doluluk oranı yüzde 85 - Son Dakika

Yaklaşık 72 bin 430 dekar tarım arazisinin sulanacağı Niğde'de baraj ve göletlerin ortalama doluluk oranı yüzde 85'e ulaştı.

Devlet Su İşleri'nden (DSİ) yapılan açıklamada, Niğde'de 15 Nisan'da sulama sezonun başladığı bildirildi.

Yaklaşık 72 bin 430 dekar tarım arazisinin sulanacağı Niğde'de, sulama sezonu öncesi kanalların temizlik ve bakım onarım işlerinin bitirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2019 yılı içerisinde tamamlanan 2 baraj ile Niğde'de 25 milyon 300 bin metreküp su depolama kapasitesine ulaşıldı. Niğde'de baraj, gölet ve depolamaların ortalama doluluk oranı ise nisan ayı itibariyle yüzde 85 seviyesine ulaştı. Bahar yağmurları ve devam eden kar erimeleriyle baraj ve göletlerin su seviyeleri yükselmeye devam ediyor. Niğde'de 3 baraj ve 2 göletin inşasına da devam ediliyor. Bu baraj ve göletlerin tamamlanmasıyla ilerleyen yıllarda depolama kapasitesi daha da yükselecek. Sulamada su tasarrufu sağlamak, tarımda verimi artırmak ve ürün desenini çeşitlendirmek amacıyla modern sulama sistemleri yaygınlaştırıyor. Niğde'de 2019 yılında tamamlanan projelerle 6 bin 550 dekar tarım arazisi daha modern sulama sistemine kavuştu. 9 sulama tesisi inşaatı devam ediyor."

Baraj ve göletlerdeki doluluk oranının bir önceki seneye göre 2020 yılında daha iyi durumda olduğunu ifade edilen açıklamada, sulamada su sıkıntısının yaşanmayacağı aktarıldı.