Niğde'de başıboş köpeğin saldırdığı Yiğit'e 11 dikiş atıldı

NİĞDE'de okul çıkışı gittiği pakta başıboş köpeğin saldırısına uğrayan 6 yaşındaki Yiğit Uyguç, yüzünden, elinden ve göğsünden yaralandı. Küçük Yiğit'in yaralarına kaldırıldığı hastanede 11 dikiş atılırken, anne Özgen Uyguç, "Köpek oğlumun yüzünden bir parça koparttı, çok kötüydü. Psikolojim bozuldu, sabaha kadar uyuyamadım" dedi.

Dere Mahallesi'nde çarşamba günü okuldan çıktıktan sonra annesiyle parka giden Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu öğrencisi Yiğit Uyguç, başıboş köpeğin saldırısına uğradı. Köpeğin yüzünden, elinden ve göğsünden ısırdığı küçük Yiğit, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralarına 11 dikiş atılan Yiğit Uyguç, taburcu edildi.

Anne Özgen Uyguç, "Okuldan aldıktan sonra oğlum parkta oynamak istedi. Bu sırada ben de başka bir veliyle konuşarak gidiyordum, 4-5 saniye içerisinde oldu. Oğlum birden 'anne' diye bağırdı. Ben döndüğümde köpek çocuğumun üzerindeydi. Koşup yetişene kadar yüzünü parçalamış, göğsünü ve elini ısırmış. Çevredekiler de yardım etti. Kaldırdık çocuğumu banka oturttuk. Köpek yine oradaydı, saldırıyordu. Başka bir veli ambulansa haber verdi. Ambulans geldi, hastaneye gittik. Göğsünü ısırmış, biraz daha değerin olsaydı kalbine gelebilirdi, 11 dikiş atıldı. Bunun vebalini kim verecek. Yüzünden bir parça koparttı çok kötüydü, psikolojim bozuldu, sabaha kadar uyuyamadım" dedi.'NE GEREKİYORSA PEŞİNDEYİM'Başıboş köpeklerin sürekli tehdit oluşturduğunu söyleyen Yiğit'in babası Yavuz Uyguç da "Başıboş köpekler sürekli tehdit oluşturuyor. Diğer insanlara da saldırıyor. İnsanların böyle sürekli canı yanıyor. Yasal mercilere de başvurdum. Ne gerekiyorsa peşindeyim" diye konuştu.

Yiğit Uyguç ise saldırı sırasında çok korktuğunu anlattı.