Niğde'de basketbol topu büyüklüğünde 3 kiloluk mantar bulundu - Son Dakika
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Niğde'de basketbol topu büyüklüğünde 3 kiloluk mantar bulundu

30.05.2022 11:29
Niğde'de basketbol topu büyüklüğünde 3 kiloluk mantar bulundu

Niğde'de basketbol topu büyüklüğünde 3 kiloluk mantar bulunduNİĞDE Niğde'nin Altunhisar ilçesinde bir vatandaş, yaklaşık 3 kilo ağırlığında dağ mantarı buldu.

Niğde'de basketbol topu büyüklüğünde 3 kiloluk mantar bulundu

NİĞDE Niğde'nin Altunhisar ilçesinde bir vatandaş, yaklaşık 3 kilo ağırlığında dağ mantarı buldu.

Çömlekçi Köyü Yanyurt mevkisinde mantar toplamak için gezintiye çıkan Mustafa Öztoprak, Hüseyin Özdere, Soner Özdere ve Ergün Kıvrakdal dev bir mantara rastladı. Mantarı görünce büyük şaşkınlık yaşayan arkadaş grubu mantarı dikkatlice topraktan çıkardı. Mustafa Öztoprak, böyle bir mantarı ilk defa gördüklerini ve büyük şaşkınlık yaşadıklarını söyledi. Öztoprak; "Basketbol topu büyüklüğünde yaklaşık 3 kilogram ağırlığında mantar bulduk. İlk defa bu kadar büyük mantar buldum" dedi.

Niğde'de basketbol topu büyüklüğünde 3 kiloluk mantar bulundu
Niğde'de basketbol topu büyüklüğünde 3 kiloluk mantar bulundu
Niğde'de basketbol topu büyüklüğünde 3 kiloluk mantar bulundu
Niğde'de basketbol topu büyüklüğünde 3 kiloluk mantar bulundu

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Niğde'de basketbol topu büyüklüğünde 3 kiloluk mantar bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Niğde'de basketbol topu büyüklüğünde 3 kiloluk mantar bulundu - Son Dakika
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