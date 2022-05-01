Niğde'de bayram arifesinde şehit kabirleri ziyaret edildi - Son Dakika
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Niğde'de bayram arifesinde şehit kabirleri ziyaret edildi

01.05.2022 18:35
Niğde'de bayram arifesinde şehit kabirleri ziyaret edildi

Niğde'de Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikte program düzenlendi.

Niğde'de Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikte program düzenlendi.

Niğde Şehitliği'ndeki programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Vali Yılmaz Şimşek ve beraberindekiler, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Programa, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Nihat Özkök, siyasi parti temsilcileri ve şehit aileleri katıldı.

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Ramazan Bayramı, Şehit, Niğde, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Niğde'de bayram arifesinde şehit kabirleri ziyaret edildi - Son Dakika


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