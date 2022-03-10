Niğde'de beklenen kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Niğde'de beklenen kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi

10.03.2022 23:02
Niğde'de beklenen kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Niğde'de beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Niğde'de beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin, Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar başkanlığında olağanüstü toplandığı belirtildi.

Yoğun olarak gerçekleşmesi beklenen kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle oluşması muhtemel risklere karşı bir takım tedbirler alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl genelinde faaliyet gösteren tüm eğitim ve öğretim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, kreşler, anaokulları, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerinde, 11 Mart tarihinde bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmesi, bu kapsamda 6 yaşından küçük çocuğu olan kadın kamu çalışanları ile il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile çalışanlar ile engelli personelin, kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanlarının anılan tarihte bir gün süreyle idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir."

YORUMLAR
500
Balıkesir'de öğrenciler karlı zemine 'Tatil istiyoruz' diye yazdı; Vali de tatil kararını açıkladı Balıkesir'de öğrenciler karlı zemine 'Tatil istiyoruz' diye yazdı; Vali de tatil kararını açıkladı Antalya-Konya karayolu trafiğe kapatıldı Antalya-Konya karayolu trafiğe kapatıldı

Adnan Türkdamar, Rehabilitasyon, Niğde, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Niğde'de beklenen kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi - Son Dakika


Son Dakika
22:54 Beşiktaş'ta 112 ağaç kesildi! AK Partili isimden konu ile ilgili açıklama geldi: Reklam yeri açılsın diye kestiler
22:48 Rusya-Ukrayna çatışmalarının görüntüleri paylaşıldı! Ukraynalı askerlerinin tavrı dikkat çekti
22:41 Fatih Terim, Arda Turan'ı arayarak nasihatte bulundu: Keşke o paylaşımı yapmasaydın
22:21 Cinayet mi, intihar mı? Adam, arabada başından vurulmuş halde bulundu
22:17 Olaylı Fenerbahçe-Trabzonspor maçının sonuçları ağır oldu! PFDK futbolculara ceza yağdırdı
21:49 Şaşırtan tercihler! Barcelona-G.Saray maçında ilk 11'ler belli oldu
21:28 Açıklama geldi! Atletico Madrid tarafından Barcelona maçında 2 futbolcu göz hapsinde olacak
20:51 Chelsea vurgun üstüne vurgun yiyor! Bilbordlar kaldırılıyor
20:40 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 140 kişi hayatını kaybetti, 29 bin 492 yeni vaka tespit edildi
20:00 Ukraynalı kanser hastası çocuklar Avrupa'da tedavi altına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 23:11:32. #1.13#
SON DAKİKA: Niğde'de beklenen kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement