Son Dakika Haberleri: Niğde'de Beldelerde Seçim Sonuçları

Niğde'de Beldelerde Seçim Sonuçları

1 saat önce

Niğde'de yapılan mahalli idareler seçimleri sonrasında Niğde Belediyesi'ni AK Parti Adayı Emrah Özdemir, Bor İlçesini Serkan Baran, Çiftlik İlçesini Serkan Güzel, Ulukışla İlçesi'ni Ali Uğurlu, Çamardı İlçesini Yavuz Soylu kazandı.

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Niğde'de yapılan mahalli idareler seçimleri sonrasında Niğde Belediyesi'ni AK Parti Adayı Emrah Özdemir, Bor İlçesini Serkan Baran, Çiftlik İlçesini Serkan Güzel, Ulukışla İlçesi'ni Ali Uğurlu, Çamardı İlçesini Yavuz Soylu kazandı. Altunhisar'da vatandaşlar Ak Parti'de olan belediyeyi MHP Adayı Vedat Kirazcı'ya devretti.

Niğde'nin belde belediyelerinde ise sürpriz sonuçlarda çıktı. İşte Niğde'nin belde belediyelerinin kesin olmayan sonuçlara göre kazananları; Kiledere AK Parti İsmail Tereci, Bahçeli AK Parti Zafer Tokgöz, Kemerhisar CHP Ramazan Oya, Gümüşler MHP Refik Caymaz, Karaatlı AK Parti Emin Yılmaz, Keçikalesi AK Parti Lütfi Öztürk, Çukurkuyu MHP Ahmet Halisdemir, Bağlama MHP Murat Karakuzu, Konaklı MHP Maksut Özçelik, Edikli AK Parti Ercan Şayhan, Alay AK Parti Sefa Erol, Hacıabdullah MHP Recep Doğmuş, Aktaş MHP Erdoğan Şevenk, Sazlıca AK Parti Süleyman Görgülü, Yıldıztepe AK Parti Hacı Güngör, Gölcük CHP Ramazan Tuncay, Bozköy AK Parti Ömer Dalgıç, Azatlı AK Parti Reşat Polat, Divarlı AK Parti Rüstem Cullaz, Dündarlı AK Parti Mustafa Kamar. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:15 Kaynak: İHA

Emrah Özdemir, Niğde Belediyesi, AK Parti, Niğde, Politika
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