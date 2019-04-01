Niğde'de Beldelerde Seçim Sonuçları
1 saat önce
Niğde'de yapılan mahalli idareler seçimleri sonrasında Niğde Belediyesi'ni AK Parti Adayı Emrah Özdemir, Bor İlçesini Serkan Baran, Çiftlik İlçesini Serkan Güzel, Ulukışla İlçesi'ni Ali Uğurlu, Çamardı İlçesini Yavuz Soylu kazandı.
Niğde
'de yapılan mahalli idareler seçimleri sonrasında Niğde Belediyesi
'ni AK Parti
Adayı Emrah Özdemir
, Bor İlçesini Serkan Baran
, Çiftlik
İlçesini Serkan Güzel
, Ulukışla
İlçesi'ni Ali Uğurlu
, Çamardı
İlçesini Yavuz Soylu
kazandı. Altunhisar
'da vatandaşlar Ak Parti'de olan belediyeyi MHP
Adayı Vedat Kirazcı
'ya devretti.
Niğde'nin belde belediyelerinde ise sürpriz sonuçlarda çıktı. İşte Niğde'nin belde belediyelerinin kesin olmayan sonuçlara göre kazananları; Kiledere
AK Parti İsmail Tereci
, Bahçeli AK Parti Zafer Tokgöz
, Kemerhisar CHP Ramazan Oya
, Gümüşler
MHP Refik Caymaz
, Karaatlı
AK Parti Emin Yılmaz
, Keçikalesi
AK Parti Lütfi Öztürk
, Çukurkuyu
MHP Ahmet Halisdemir
, Bağlama
MHP Murat Karakuzu
, Konaklı
MHP Maksut Özçelik
, Edikli
AK Parti Ercan Şayhan
, Alay AK Parti Sefa Erol, Hacıabdullah
MHP Recep Doğmuş
, Aktaş MHP Erdoğan Şevenk
, Sazlıca
AK Parti Süleyman Görgülü
, Yıldıztepe
AK Parti Hacı Güngör
, Gölcük
CHP Ramazan Tuncay
, Bozköy
AK Parti Ömer Dalgıç
, Azatlı
AK Parti Reşat Polat, Divarlı
AK Parti Rüstem Cullaz
, Dündarlı
AK Parti Mustafa Kamar. - NİĞDE
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:15 Kaynak: İHA
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