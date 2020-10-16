Niğde'de belediye personeli spor yaparak güne başladı

Niğde Belediyesi personeli, Dünya Cimnastik Haftası etkinlikleri kapsamında mesaiye spor yaparak başladı. Niğde Belediyesi önünde toplanan personel, mesaiden önce antrenör eşliğinde temel spor hareketleri yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'yle birlikte hayata geçirilen İşyeri Egzersizleri Projesiyle masa başında çalışan personelin, spor yaparak günü zinde ve sağlıklı geçirmesi planlanıyor. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, cimnastik haftası kapsamında sağlıklı yaşam adına farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yaptıkları 'İşyeri Egzersizleri Projesi'yle masa başında çalışan personelin günü zinde geçirmesi için böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade eden Başkan Özdemir, şunları söyledi:

"İnşallah faydalı ve verimli olur. Bundan sonra spor, spora teşvik ve sağlıklı yaşam adına elimizden gelen her şeyi yapacağız. Belediye olarak şehrimize örnek olmak istiyoruz. Bu farkındalık güzel projelerin başlangıcı olacaktır. Pandemiden sonra da çok daha sağlıklı günlerde farklı etkinliklerde bir arada olacağız." - NİĞDE