Niğde'de belediyenin ürettiği ekmekler 3 büfede satılmaya başlandı - Son Dakika
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Niğde'de belediyenin ürettiği ekmekler 3 büfede satılmaya başlandı

01.03.2022 17:14
Niğde'de belediyenin ürettiği ekmekler 3 büfede satılmaya başlandı

Niğde Belediyesi Modern Ekmek Tesisi'nde (NİĞMEK) üretilen ekmekler üç büfede satılmaya başlandı.

Niğde Belediyesi Modern Ekmek Tesisi'nde (NİĞMEK) üretilen ekmekler üç büfede satılmaya başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar, NİĞMEK'te üretilen ekmeklere, Yeni Çarşı, Hastane Caddesi ve Ayhan Şahenk Bulvarı'ndaki büfelerden ulaşabilecek.

Bir ay içerisinde kentin farklı noktalarında da hizmet vermeye başlayacak büfelerde, ekmek 1 lira 75 kuruştan satılacak ve ilerleyen günlerde ürün çeşitliliği artırılacak.

Glütensiz ürünlerin de satılacağı büfeler, engelli vatandaşlara istihdam kaynağı olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, bugün üç büfeyi hizmete sunduklarını belirterek, "İlerleyen günlerde diğer büfelerimizi de hizmete açacağız. Halkımıza ucuz ve kaliteli ekmek ulaştırmanın sevinci içerisindeyiz. Amacımız halkımıza her alanda faydalı hizmet sağlamak." ifadelerini kullandı.

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Niğde Belediyesi, Hastane, Ekmek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Niğde'de belediyenin ürettiği ekmekler 3 büfede satılmaya başlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Niğde'de belediyenin ürettiği ekmekler 3 büfede satılmaya başlandı - Son Dakika
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