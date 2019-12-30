Niğde'de Belediyesi 41 araç satın aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Niğde'de Belediyesi 41 araç satın aldı - Son Dakika

Niğde'de Belediyesi 41 araç satın aldı

6 saat önce

Niğde Belediyesi tarafından alınan 41 araç düzenlenen törenle hizmete sunuldu.

Niğde'de Belediyesi 41 araç satın aldı, System.String[]

Niğde Belediyesi tarafından alınan 41 araç düzenlenen törenle hizmete sunuldu.


Belediye tarafından leasing yöntemiyle alınan 41 araç için Ömer Halisdemir Meydanı'nda araç tanıtım töreni düzenlendi.


Törende konuşan Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yaklaşık 9 milyonluk liralık yatırımı gerçekleştirdiklerini belirterek şunları dedi: ""Çöp kamyonu, hafif ticari araç, damperli kamyon, levha çakma makinesi, ilaçlama makinesi, kaldırım üstü süpürge, iş makinesi, traktör, çöp taksi kamyoneti gibi 41 araç alarak yaklaşık 9 milyon liralık yatırımı gerçekleştirdik. Bu araçları halkımızın hizmetine sunuyoruz. Yine 2 çöp kamyonu ve süpürge aracını da Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan hibe olarak aldık. Toplamda 44 aracı bugün hizmete alıyoruz. Bundan sonra Niğde Belediyesi'nde kiralık hiçbir araç olmayacak. Bütün araçlar belediyemizin mülkiyetine geçti. 36 ayda bu araçların ödemesi gerçekleşecek. Bu güne kadar kiralık araçlara, aylık ne kadar ödeme yaptıysak, 3 yıl daha aynı ödemeyle devam edeceğiz. Başka bütçe ayırmıyoruz. Böylelikle araçları Niğde Belediyesi'ne kazandırmış olduk."


Özdemir, belediye yatırımlarından da bahsederek, 150 milyon liraya mal olacak arıtma tesisinin çalışmalarının devam ettiğini, tesisin bu güne kadar 80 milyon liralık hak edişi gerçekleştirildiğini ifade eden Özdemir: "2021 yılında bitmesi planlanırken, 2020 yılını 6'ncı ayında 400 bin nüfusa hitap edecek arıtma tesisini hizmete alacağız. İlk aşamada 400 bin nüfus ama 800 bin nüfusa yetebilecek şekilde büyütülebilecek bir tesis. Gelecek nesillerin arıtmayla ilgili hiç bir sıkıntısı kalmayacak. Terminal binasında tadilat gerçekleştirdik. Yaklaşık 500 bin liralık bir harcamamız oldu. Yarım kalan kamyon garajını bitirmek üzereyiz, bir ay içinde faaliyete geçecek. Trafik eğitim pistini hizmete aldık. Kayaardı Park projesini tamamladık. Yeni sanayi sitesi tamamlandı. Önümüzdeki ay teslim alacağız, bahar döneminde de halkımızın hizmetine sunacağız. Kalede çok büyük dönüşüm projesi gerçekleştiriyoruz TOKİ iş birliğiyle. İnşallah Niğde'nin kaderini değiştirecek bir proje. Milletvekillerimiz Ankara'dan biz de buradan bu dönüşümü gerçekleştireceğiz. Çalışmalarımız başladı, değerlendirmesi bitti şimdi vatandaşlarımızla konuşmaya başlayacağız. 2020 yılı içinde de ilk kazmayı vuracağız" - NİĞDE

Niğde Belediyesi, Emrah Özdemir, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:46 Kaynak: İHA
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