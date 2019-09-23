Son Dakika Haberleri: Niğde'de "Beraber Yürüyelim" etkinliği
Son Dakika Güncel Haber

Niğde'de "Beraber Yürüyelim" etkinliği

1 saat önce

Niğde'de "Avrupa Hareket Haftası" kapsamında "Beraber Yürüyelim" etkinliği düzenlendi.

Niğde'de

Niğde'de "Avrupa Hareket Haftası" kapsamında "Beraber Yürüyelim" etkinliği düzenlendi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi kampüs girişinde bir araya gelen Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin ile vatandaşlar, Ömer Halisdemir Meydanı'na kadar, "Beraber Yürüyelim" temasıyla bisiklet sürdü, halk yürüyüşü gerçekleştirdi.

Yürüyüşün ardından protokol üyeleri ile basın mensupları 5 Şubat Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda voleybol maçı yaptı.

Ayrıca, "Avrupa Hareket Haftası" kapsamında Dr. Sami Yağız Caddesi'nde oluşturulan "Spor Sokağı"nda, tenis, voleybol, futbol, bilek güreşi, satranç, badminton ve masa tenisi gibi sportif etkinlikler düzenlendi.

Avrupa, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çekya Başbakanı, çözüm için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret etti
Son dakika! MSB duyurdu: TSK'ya ait F-16'lar Suriye hava sahasında uçtu Son dakika: Özel kalem müdürü, Bahçeli'nin sağlık durumunu açıkladı Yüzde 95'i tamamlanan Ankara-Sivas YHT'siyle 12 saatlik yol 2 saate inecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 14:34:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Niğde'de "Beraber Yürüyelim" etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]