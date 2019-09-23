Son Dakika Haberleri: Niğde'de 'Beraber Yürüyelim' etkinliği düzenlendi
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Niğde'de 'Beraber Yürüyelim' etkinliği düzenlendi

2 saat önce

Niğde'de "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında "Beraber Yürüyelim" etkinliği düzenlendi.

Niğde'de 'Beraber Yürüyelim' etkinliği düzenlendi, System.String[]

Niğde'de "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında "Beraber Yürüyelim" etkinliği düzenlendi.


Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi kampüs girişinde bir araya gelen Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin ile vatandaşlar, Ömer Halisdemir Meydanı'na kadar, "Beraber Yürüyelim" temasıyla bisiklet sürdü, halk yürüyüşü gerçekleştirdi.


Yürüyüşün ardından protokol üyeleri ile basın mensupları 5 Şubat Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor salonunda voleybol maçı yaptı.


Ayrıca, "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında Dr. Sami Yağız Caddesi'nde oluşturulan "Spor Sokağı"nda, tenis, voleybol, futbol, bilek güreşi, satranç, badminton ve masa tenisi gibi sportif etkinlikler düzenlendi. - NİĞDE

Avrupa, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:44 Kaynak: İHA
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