Niğde'de berberlerin kapanma saatinde yoğunluk oluştu - Son Dakika

Niğde'de berberlerin kapanma saatinde yoğunluk oluştu

NİĞDE - İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliği'ne "Koronavirüs Tedbirleri" konulu gönderdiği ek genelge kapsamında berberle ve kuaförler kapatıldı.

Genelge ile Koronavirüs tedbirleri kapsamında; berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri bugün saat 18.00 itibariyle geçici süreliğine durduruldu.

Niğde'de bulunan berberlerde kapatılma saatine yakın yoğunluk oluştu. Kurala uyarak dükkanlarını kapatacağını söyleyen Ahmet Doğan, "bugün işletmemizi kapattık. Bir yoğunluk oluştu. Hijyen kurallarına ne kadar bağlı kalsakta virüs maalesef yayılıp gidiyor. Süresiz bir kapatma söz konusu, ödemeler, çek ve senetler ile kredi kartlarımızı nasıl öderiz bu da bir sorun ama inşallah bu tehdit ortadan kalkar"dedi.