Niğde'de bıçaklı kavga: 1 ölü - Son Dakika

Niğde'de bıçaklı kavgada yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İlhanlı Mahallesi'nde E.D. (34) ile bir grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. E.D, kavgaya dönüşen olayda bıçakla yaralandı.

Ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan E.D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, failin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.