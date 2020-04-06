Niğde'de bir belde daha koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

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Niğde'de bir belde daha koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
6 saat önce
Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy beldesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy beldesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
Çiftlik Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Çiftlik İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararı doğrultusunda koranavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında ilçemize bağlı Bozköy beldesi bugünden itibaren 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır." ifadesine yer verildi.
Niğde'de bugün Altunhisar ilçesine bağlı Karakapı beldesi, 1 Nisan'da da ilçeye bağlı Ulukışla köyü karantina altına alınmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 05:54 Kaynak: AA
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